В Кремле сообщили, что Владимир Путин не полетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за пандемии

Поездка туда сейчас нежелательна, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин выступит в формате видеообращения. Генассамблея ООН будет в этом году проходить с 22 по 29 сентября, в основном в виртуальном формате, передает ТАСС. На данный момент о возможном личном присутствии в ООН заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Тем временем, на днях российский Минздрав объявил о скором начале вакцинации граждан от коронавируса отечественным препаратом, о регистрации которого ранее объявил Владимир Путин.
2020-09-09T03:35:30+03:00
2020-09-09T03:40:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706095-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:35, 09 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)