В Кремле сообщили, что Владимир Путин не полетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за пандемии

Поездка туда сейчас нежелательна, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин выступит в формате видеообращения. Генассамблея ООН будет в этом году проходить с 22 по 29 сентября, в основном в виртуальном формате, передает ТАСС. На данный момент о возможном личном присутствии в ООН заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Тем временем, на днях российский Минздрав объявил о скором начале вакцинации граждан от коронавируса отечественным препаратом, о регистрации которого ранее объявил Владимир Путин.