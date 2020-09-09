Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, намерена создать фонд его памяти

Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский. По словам юриста, его доверители надеются, что имя Сергея Захарова станет символом и поможет предупредить подобные преступления, передает «Интерфакс». Накануне Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Адвокат артиста Эльман Пашаев намерен подать апелляцию.