Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, намерена создать фонд его памяти

Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский. По словам юриста, его доверители надеются, что имя Сергея Захарова станет символом и поможет предупредить подобные преступления, передает «Интерфакс». Накануне Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Адвокат артиста Эльман Пашаев намерен подать апелляцию.
2020-09-09T03:33:26+03:00
2020-09-09T03:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:33, 09 сентября 2020
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