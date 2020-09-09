США рассматривают новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с Марией Колесниковой

Это сообщил госсекретарь Майк Помпео. В его заявлении говорится, что США глубоко обеспокоены сообщениями о похищении Колесниковой и попытках насильственно выдворить ее на Украину. Помпео призвал белорусские власти покончить с насилием в отношении собственного народа и освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США политолога Виталия Шклярова. Пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков накануне вечером сообщил, что его вместе с исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым белорусские власти силой выдворили из страны, а член президиума совета Мария Колесникова, по его словам, порвала свой паспорт. Она находится под стражей.

