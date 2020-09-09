Компания AstraZeneca сообщила о паузе в испытаниях вакцины от коронавируса из-за побочного эффекта у пациента

Представитель британско-шведского производителя лекарств сказал об этом американскому медицинском журналу «Стат». По его словам, приостановка испытаний носит «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены. Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, в тестах принимают участие 30 тысяч взрослых американцев.
2020-09-09T02:11:57+03:00
2020-09-09T02:11:57+03:00
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02:11, 09 сентября 2020
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