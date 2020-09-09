Оперативный штаб Москвы информирует о смерти еще 12 пациентов с коронавирусом

Днем ранее была названа цифра в 16 летальных исходов. В целом, с середины августа в столичном штабе ежедневно сообщают, что том что умерли от 12 до 14 человек. Общее число жертв новой инфекции в Москве, по официальным данным, выросло до 4933. По всей России в статистику федерального штаба по коронавирусу попали почти 18 тысяч смертей. Заболевших с начала пандемии в стране было выявлено больше миллиона.
2020-09-09T02:11:29+03:00
2020-09-09T02:11:29+03:00
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02:11, 09 сентября 2020
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