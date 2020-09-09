В Петербурге активисты узнали, что учителям поручили искать гей-символику на страницах своих учеников в соцсетях

Преподаватели должны были передать в МВД целое досье, включая характеристику на ребенка и его домашний адрес, сообщила организация «Российская ЛГБТ-сеть» со ссылкой на скриншоты переписки учителей одной из школ. По ее данным, такое поручение весной дала администрация Невского района Петербурга классным руководителям с 5 по 11 классов. В районной администрации активистам это подтвердили и сказали, что в итоге ни одного протокола о пропаганде нетрадиционных отношений составлено не было.