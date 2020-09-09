Прокуратура Москвы уже после приговора историку Андрею Жукову по делу о госизмене сообщила о сути обвинений

По версии следствия, капитан запаса в течение 2 лет передавал некоему иностранному государству некие секретные сведения, передает ТАСС. Мосгорсуд накануне вынес приговор – 12 с половиной лет колонии строгого режима. Дело засекречено. Как пишет газета «Московский комсомолец», Андрей Жуков изучал старые документы Минобороны времен СССР, которые попали в открытый доступ в интернет в 90-е годы. Издание приводит мнение его коллег, которые полагают, что никаких военных секретов он знать не мог.
2020-09-09T02:09:32+03:00
2020-09-09T02:09:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706083-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 09 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)