Прокуратура Москвы уже после приговора историку Андрею Жукову по делу о госизмене сообщила о сути обвинений

По версии следствия, капитан запаса в течение 2 лет передавал некоему иностранному государству некие секретные сведения, передает ТАСС. Мосгорсуд накануне вынес приговор – 12 с половиной лет колонии строгого режима. Дело засекречено. Как пишет газета «Московский комсомолец», Андрей Жуков изучал старые документы Минобороны времен СССР, которые попали в открытый доступ в интернет в 90-е годы. Издание приводит мнение его коллег, которые полагают, что никаких военных секретов он знать не мог.