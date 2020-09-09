Главы МИД стран G7 призвали Россию привлечь к ответственности виновных в отравлении Алексея Навального

В их совместном заявлении говорится, что любое применение химического оружия неприемлемо и противоречит международным нормам. В неформальный клуб семи экономически наиболее развитых стран входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония. Как отмечается в документе, Германия проинформировала партнеров о выводах немецких экспертов о том, что российский политик был отравлен военным ядом из группы «Новичок». В Кремле утверждают, что в России следов отравляющего вещества в организме Алексея Навального не нашли.
2020-09-09T02:09:05+03:00
2020-09-09T02:09:05+03:00
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02:09, 09 сентября 2020
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