Криштиану Роналду стал первым футболистом в Европе, который забил за свою сборную более 100 голов

В мире лидирует по этому показателю иранский бомбардир Али Даеи, на счету которого 109 мячей. Свой сотый и сто первый гол за сборную Португалии Роналду забил накануне в матче Лиги Наций с командой Швеции. Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 2:0.