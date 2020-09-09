Криштиану Роналду стал первым футболистом в Европе, который забил за свою сборную более 100 голов

В мире лидирует по этому показателю иранский бомбардир Али Даеи, на счету которого 109 мячей. Свой сотый и сто первый гол за сборную Португалии Роналду забил накануне в матче Лиги Наций с командой Швеции. Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 2:0.
2020-09-09T01:10:44+03:00
2020-09-09T01:10:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706079-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 09 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)