«Аэрофлот» с этого дня возобновляет рейсы из Москвы в Каир

Они были прерваны, как и все международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. Лайнеры российской компании будут летать в столицу Египта и обратно трижды в неделю. По другим дням с 17 сентября полеты будет выполнять египетский перевозчик EgyptAir. Вместе с Египтом полеты из России были разрешены в ОАЭ и на Мальдивы. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией,Швейцарией и Танзанией.
2020-09-09T01:10:11+03:00
2020-09-09T01:11:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706077-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 09 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)