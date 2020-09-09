«Аэрофлот» с этого дня возобновляет рейсы из Москвы в Каир

Они были прерваны, как и все международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. Лайнеры российской компании будут летать в столицу Египта и обратно трижды в неделю. По другим дням с 17 сентября полеты будет выполнять египетский перевозчик EgyptAir. Вместе с Египтом полеты из России были разрешены в ОАЭ и на Мальдивы. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией,Швейцарией и Танзанией.