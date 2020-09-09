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01:09, 09 сентября 2020

Дочь народного артиста России Юрия Назарова сообщила, что его перевели в реанимацию с коронавирусной пневмонией

Татьяна Назарова сказала ТАСС, что ее отцу стало хуже накануне утром в одной из московских больниц. Юрий Назаров снялся в более чем 250 фильмах и сериалах. Ему 83 года.



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