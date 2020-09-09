Посол Германии Геза Андреас фон Гейр сегодня приедет в российский МИД для беседы об Алексее Навальном

Это сообщили «Интерфаксу» в немецкой дипмиссии. Российский политик с 22 августа находится в берлинской клинике «Шаритэ». Власти Германии заявили, что он был отравлен военным ядом «Новичок» и потребовали от России расследовать применение запрещенного химического оружия. В Кремле утверждают, что в России в организме Алексея Навального следов яда не нашли. В понедельник в клинике «Шаритэ» сказали, что политик выведен из искусственной комы.
2020-09-09T01:09:27+03:00
2020-09-09T01:09:27+03:00
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01:09, 09 сентября 2020
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