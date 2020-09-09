Мария Колесникова, как сообщили ее соратники, порвала свой паспорт, чтобы ее не выдворили насильно из Белоруссии

Из машины, на которой ее доставили люди в масках к границе с Украиной, она вылезла через окно задней двери, рассказал в Киеве пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков. Вместе с ним на Украину был выдворен исполнительный секретарь совета Иван Кравцов. Мария Колесникова входит в президиум Координационного совета и является одним из лидеров протестующих. В понедельник в оппозиции сообщили, что ее похитили в Минске. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы. В Евросоюзе призвали Минск освободить Марию Колесникову и всех остальных, кто задержан по политическим мотивам.
2020-09-09T01:09:03+03:00
2020-09-09T01:09:03+03:00
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01:09, 09 сентября 2020
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