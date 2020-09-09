Роскосмос заверил, что экипажи российских кораблей «Союз» при полетах к МКС в следующем году будут международными

Госкорпорация скоро рассмотрит предложения по составам экспедиций, говорится в твиттере компании. Ранее агентства сообщили со ссылкой на готовой отчет Роскосмоса, что Соединенные штаты решили не покупать место на «Союзе» для полетов своих астронавтов на МКС весной следующего года.
2020-09-09T00:05:04+03:00
2020-09-09T00:05:04+03:00
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00:05, 09 сентября 2020
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