Актер Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в силу

Этого не исключает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Основным условием он назвал отсутствие у Ефремова взысканий, передает агентство ТАСС. Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила накануне актера к 8 годам лишения свободы по делу о ДТП со смертельным исходом.

Член президентского Совета по правам человека, режиссер Александр Сокуров сожалеет, что с таким блестящим актером случилось подобное и надеется, что Михаил Ефремов из этой ситуации выйдет достойно.

Сокуров добавил, что не хотел бы оказаться на месте судьи в этой истории и она приняла нелегкое решение. Тем временем защита Ефремова уже накануне вечером подала апелляцию на приговор судьи Абрамовой.