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00:02, 09 сентября 2020

Ситуация с отравлением Алексея Навального сегодня станет предметом обсуждения юридического комитета ПАСЕ

Это уже не первое заседание на европейском и мировом уровнях по поводу случившегося с российским политиком.

Заседание комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в духе времени — в формате видеоконференции. Судя по анонсу, размещенному на сайте органа, в ходе онлайн-встречи будет заслушано заявление председателя «Фонда Бориса Немцова за свободу» Владимира Кара-Мурзы по этому делу. В ПАСЕ, судя по всему, настроены серьезно: ранее, когда немецкие власти официально объявили о том, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», содокладчики по мониторингу в Российской Федерации осудили нападение и потребовали немедленных объяснений от Москвы. К срочному проведению расследования Кремль также призвали ЕС и НАТО.

Впрочем, российские власти ждут в этом помощи от Берлина, где сейчас лечится лидер оппозиции. Представитель МИД Мария Захарова упрекнула немецкие правоохранительные органы в том, что они долго отвечают на запрос Генпрокуратуры.

Позавчера врачи в клинике «Шарите» вывели Навального из медицинской комы, в которой он находился с 20 августа.



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