В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4933. Об этом сообщает Оперативный штаб.
2020-09-08T23:07:08+03:00
2020-09-08T23:07:31+03:00
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23:07, 08 сентября 2020
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