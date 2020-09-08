В Сыктывкаре вновь напали на местного журналиста и кандидата от КПРФ в парламент Коми Виктора Кокарева. Двое неизвестных избили его и одного из его знакомых, а также распылили перцовый баллончик, рассказал сам пострадавший интернет-изданию «7х7». По его словам, злоумышленники были спортивного телосложения. До этого Кокарев рассказал, что неизвестные напали на него вечером 4 сентября. Это случилось после того, как он сделал замечание агитатору партии «Родина», который обклеивал фонарные столбы листовками. Вскоре к ним подошли трое неизвестных с баллончиками.