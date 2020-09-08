Париж отложил встречу министров обороны и иностранных дел России и Франции. Как сказали во французском МИДе, в свете текущей ситуации и в итоге обменов мнениями с российской стороной, проведение консультация по вопросам сотрудничества в области безопасности переносится на более поздний срок. Как передает AFP, встреча должна была пройти во Франции 14 сентября. Как отмечает агентство Reuters, решение о переносе было принято на фоне обострения отношений между европейскими странами и Москвой из-за отравления Алексея Навального.
2020-09-08T23:05:57+03:00
2020-09-08T23:05:57+03:00
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23:05, 08 сентября 2020
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