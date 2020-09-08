В Берлине выступают за общеевропейский ответ на отравление Навального. Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что конкретные меры в связи с отравлением Навального должны быть приняты в результате переговоров со всеми странами Европы.

«Мы рассматриваем все варианты санкций, но я хотел бы подчеркнуть, что тот же «Северный поток-2» — это не просто германский проект. В нём участвуют порядка ста компаний из 12 стран, и это обстоятельство тоже нужно учесть. Ответ на действия России должен быть общеевропейским. Я знаю, что существует общий скептицизм по отношению к санкциям как таковым. Но когда речь идёт о дипломатии без использования военных средств, именно санкции остаются важным инструментом».

По словам Рота, правительство ФРГ «открыто для всех вариантов санкций». «Мы четко дали понять, что изучаем весь инструментарий», — заявил он информагентству AFP.