Граждан Узбекистана, которые ожидают отъезда домой в Ростове-на-Дону, переведут в другое место. Сейчас они разместились в палаточном лагере у железнодорожной станции «Первомайская», их хотят перевезти на станцию «Лихая». В администрации области говорят, что там есть все необходимые условия. Сегодня из Ростова-на-Дону в Ташкент отправился поезд с гражданами Узбекистана. На него сели 950 человек.

Между тем в регионе остаются еще около двух тысяч уроженцев республики, которые пока не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. В РПЦ тем временем насчитали почти 3 тысячи ожидающих поезда в палаточном лагере. В Синодальном отделе по благотворительности сказали «Эху», что передали для этих людей продуктовую помощь.