Пираты захватили в плен двух россиян у западного побережья Африки

Нападение произошло в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. Двое граждан России, капитан судна и член экипажа, были похищены с борта рефрижераторного судна «Water Phoenix», передает агентство ТАСС. Остальным 16 членам команды судна удалось укрыться в специально оборудованном помещении. Сейчас российское посольство проверяет информацию и работает с владельцами судна, сказали представители дипмиссии.
2020-09-08T22:33:18+03:00
2020-09-08T22:33:18+03:00
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22:33, 08 сентября 2020
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