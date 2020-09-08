Пираты захватили в плен двух россиян у западного побережья Африки

Нападение произошло в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. Двое граждан России, капитан судна и член экипажа, были похищены с борта рефрижераторного судна «Water Phoenix», передает агентство ТАСС. Остальным 16 членам команды судна удалось укрыться в специально оборудованном помещении. Сейчас российское посольство проверяет информацию и работает с владельцами судна, сказали представители дипмиссии.