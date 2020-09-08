Три человека стали жертвами взрыва на заводе в Ингушетии. Газо-воздушная смесь сдетонировала в одном из цехов. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность оборудования, передает агентство «Интерфакс». Завод, расположенный на окраине села Экажево. Сейчас спасатели на месте разбирают завалы.