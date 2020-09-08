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22:32, 08 сентября 2020

Три человека стали жертвами взрыва на заводе в Ингушетии

Три человека стали жертвами взрыва на заводе в Ингушетии. Газо-воздушная смесь сдетонировала в одном из цехов. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность оборудования, передает агентство «Интерфакс». Завод, расположенный на окраине села Экажево. Сейчас спасатели на месте разбирают завалы.



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