Не менее 40 человек задержаны в Минске на акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. Почти половина из них – женщины, рассказали в белорусском правозащитном центре «Весна». Женский марш прошел сегодня в центре столицы республики. О местонахождении Марии Колесниковой, которую неизвестные похитили в центре Минска накануне, ничего не известно уже около полутора суток.