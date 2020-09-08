Не менее 40 человек задержаны в Минске на акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. Почти половина из них – женщины, рассказали в белорусском правозащитном центре «Весна». Женский марш прошел сегодня в центре столицы республики. О местонахождении Марии Колесниковой, которую неизвестные похитили в центре Минска накануне, ничего не известно уже около полутора суток.
2020-09-08T22:32:05+03:00
2020-09-08T22:32:05+03:00
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22:32, 08 сентября 2020
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