Зарубежные ученые усомнились в достоверности данных об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Первая научная статья от исследователей центра имени Гамалеи была опубликована на прошлой неделе. Разработчики препарата все обвинения отвергают.

Вопросы к публикации российских ученых в авторитетном научном журнале Lancet возникли в частности из-за повторяющихся паттернов на графиках, относящихся к разным добровольцам, где-то они практически идентичны, а такие совпадения крайне маловероятны, отметили авторы открытого письма, опубликованного на итальянском сайте Cattivi Scienziati, он специализируется на борьбе с псевдонаукой. Письмо подписали 19 ученых из разных стран. Они отмечают, что в статье приведено недостаточно данных, чтобы можно было сделать вывод об эффективности российской вакцины. В центре имени Гамали на это ответили, что представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться зарубежным экспертам. Все они являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet. Российскую вакцину зарегистрировали в середине августа, хотя она еще не прошла третий этап испытаний – на десятках тысяч добровольцев. Ученые утверждают, что препарат эффективен и безопасен.

Ранее стало известно, что вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот.