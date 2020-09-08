Защита Михаила Ефремова подала апелляцию на приговор актеру

Это агентству ТАСС подтвердил его адвокат Эльман Пашаев. Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила Ефремова к 8 годам лишения свободы по делу об аварии со смертельным исходом. Сам артист уже находится в СИЗО-5 «Водник» на севере Москвы.

Михаил Ефремов адаптировался уже в изоляторе и чувствует себя хорошо. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. «Мы только что навестили Михаила Ефремова. Он находится в СИЗО 5 — это одно из самых неплохих изоляторов, на наш взгляд. Он прибыл туда сегодня около 16.00 часов, сразу после этого его перевели в сборное отделение. Затем ему были сделаны все необходимые анализы, какие делают обычно всем прибывшим. Михаил сообщил, что все анализы в пределах нормы, и чувствует себя нормально. И успел уже встретиться с начальником изолятора и установить с ним довольно неплохие отношения», — рассказала член ОНК. После сдачи анализов актер был помещен в камеру карантинного отделения, в которой есть телевизор и книги, добавила Литвинович.

Также, отметила Литвинович, актер договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам пьесу Ивана Охлобыстина о Древнем Риме.