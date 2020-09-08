Акции солидарности с членом координационного совета оппозиции Марией Колесниковой проходят этим вечером в Минске

В центре белорусской столицы ОМОН проводит жесткие задержания, рассказывают очевидцы, по данным агентства Reuters, счет задержанным может идти на десятки. Местонахождение Колесниковой около полутора суток остается неизвестным. Белорусское телевидение утром утверждало, что ее задержали при попытке перейти границу с Украиной.

В свою очередь пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал на пресс-конференции в Киеве, что Мария Колесникова сопротивлялась, когда силовики доставили ее на границу. Затем Колесникову посадили в автобус и увезли, сообщил Родненков. Сам он и еще один член совета Иван Кравцов были выдворены из республики.

Между тем белорусский президент Александр Лукашенко утверждал сегодня в интервью российским журналистам, что это соратники Колесниковой якобы «выбросили» ее из машины при пересечении границы. Лукашенко сказал, что украинцы задержали двух оппозиционеров и сейчас ведутся переговоры об их выдаче. В Киеве задержание отрицают.