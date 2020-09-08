Вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков не видит сильных затоплений в городе во время ливней. По его мнению, скопление воды на улицах столицы не превышает критических значений в других мегаполисах мира. Все это, по его словам, происходит в одних и тех же местах. Сеть ливневой канализации, добавил Бирюков, рассчитана на большое количество осадков, а затопления возникали из-за того, что забивались устройства для приема воды. К примеру, добавил Бирюков, биологические отходы от деревьев и травы.