Защита обжаловала приговор Ммихаилу Ефремову

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы уже навестили в следственном изоляторе актера Михаила Ефремова. Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила его к 8 годам лишения свободы по делу о ДТП со смертельным исходом. Как рассказали члены ОНК агентству «Интерфакс», Ефремов чувствует себя хорошо, относится ко всему философски. Артист находится в СИЗО-5 «Водник» на севере Москвы. По словам представителей комиссии, он уже договорился с руководством изолятора, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина «Пар» о Древнем Риме.