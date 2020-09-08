Защита обжаловала приговор Ммихаилу Ефремову

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы уже навестили в следственном изоляторе актера Михаила Ефремова. Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила его к 8 годам лишения свободы по делу о ДТП со смертельным исходом. Как рассказали члены ОНК агентству «Интерфакс», Ефремов чувствует себя хорошо, относится ко всему философски. Артист находится в СИЗО-5 «Водник» на севере Москвы. По словам представителей комиссии, он уже договорился с руководством изолятора, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина «Пар» о Древнем Риме.
2020-09-08T21:31:46+03:00
2020-09-08T21:31:46+03:00
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21:31, 08 сентября 2020
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