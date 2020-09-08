Российские авиакомпании с 8 сентября могут начать регулярные рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Полеты в Каир (Египет), Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивы), возобновить которые ранее разрешило правительство РФ, пока возможны только на регулярной основе, следует из сообщения Росавиации. «В соответствии с решением правительства РФ с 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в Каир и обратно с частотой три рейса в неделю, в Дубай и обратно с частотой два рейса в неделю, в Мале и обратно с частотой два рейса в неделю», — говорится в сообщении ведомства.
2020-09-08T21:27:18+03:00
2020-09-08T21:30:39+03:00
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21:27, 08 сентября 2020
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