Российские авиакомпании с 8 сентября могут начать регулярные рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Полеты в Каир (Египет), Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивы), возобновить которые ранее разрешило правительство РФ, пока возможны только на регулярной основе, следует из сообщения Росавиации. «В соответствии с решением правительства РФ с 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в Каир и обратно с частотой три рейса в неделю, в Дубай и обратно с частотой два рейса в неделю, в Мале и обратно с частотой два рейса в неделю», — говорится в сообщении ведомства.