В Центре Гамалеи отвергают обвинения в недостоверности данных о вакцине Sputnik V. Представитель центра настаивает, что сведения перед публикацией прошли экспертизу, передает сайт «Медвестник». Кроме того, в редакцию журнала The Lancet был предоставлен полноразмерный клинический протокол. Это именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться экспертам, подчеркнул представитель центра Гамалеи.