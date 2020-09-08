В Центре Гамалеи отвергают обвинения в недостоверности данных о вакцине Sputnik V. Представитель центра настаивает, что сведения перед публикацией прошли экспертизу, передает сайт «Медвестник». Кроме того, в редакцию журнала The Lancet был предоставлен полноразмерный клинический протокол. Это именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться экспертам, подчеркнул представитель центра Гамалеи.
2020-09-08T21:22:00+03:00
2020-09-08T21:22:06+03:00
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21:22, 08 сентября 2020
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