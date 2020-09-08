Демократы и республиканцы в Конгрессе США призвали президента Трампа расследовать отравление Навального

Демократы и республиканцы в Конгрессе США призвали президента Дональда Трампа расследовать отравление Алексея Навального. Руководители комитета Палаты представителей по иностранным делам добиваются, чтобы американская администрация установила — использовала ли Россия химическое оружие в нарушение международного законодательства. Авторами письма стали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.

Власти России не хотят расследовать отравление Алексея Навального, что не вызывает удивление в мировом сообществе, сказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский. Российские власти считают, что можно отравить и тебе ничего не будет, сказал политолог.