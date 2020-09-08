ОМОН в Минске задерживает участников акции в поддержу одного из лидеров оппозиции Мари Колесниковой

По данным агентства Reuters, счет задержанным идет на десятки, задержания, по рассказам очевидцев, проходят в жесткой форме. Местонахождение Колесниковой остается неизвестным уже больше суток. Несмотря на то, что еще утром государственное телевидение Белоруссии объявило о ее задержании на границе с Украиной. Соратники Колесниковой этим вечером объявили, что это власти республики пытались силой выдворить ее из страны, сама она при этом порвала свой паспорт.