Росприроднадзор нашел новые нарушения у дочерней структуры «Норникеля», компании компания НТЭК. Именно на ее площадке произошла авария в конце мая. Тогда из резервуара с топливом вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Как рассказали в надзорном ведомстве, это предприятие до сих пор работает на устаревшем и изношенном оборудовании середины прошлого века. Росприроднадзор объявил о том, что обнаружил почти 140 нарушений законодательства об охране окружающей среды, воздуха, водных ресурсов и порядка использования земель. Ведомство оценило ущерб от аварии в 148 млрд. рублей. В «Норникеле» с такой суммой не согласны.