Акции протеста в России летом прошлого года разгоняли в рамках контртеррористической операции

Об этом, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», говорится в ответе Москвы Верховному комиссару ООН по правам человека, спецдокладчику по правам человека и рабочей группе по произвольным задержаниям. Ответ от имени российского представительства также был опубликован на сайте спецдокладчика.

Серия протестных акций в Москве в июле и августе 2019 года была вызвана отказом допустить до выборов в Московскую городскую думу ряд независимых кандидатов. В общей сложности были задержаны более 2 тысяч человек.