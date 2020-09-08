«Медуза»: Врачи, которые лечили Алексея Навального в Омске, сразу определили у него симптомы отравления.

Интернет-издание «Медуза» пишет, что врачи, которые лечили Алексея Навального в Омске, сразу определили у него симптомы отравления. Речь идет о нервно-паралитическом агенте, рассказали изданию два источника, которые участвовали в консилиуме. Однако, по их словам, постановку диагноза осложнило то, что комплекс симптомов был не вполне классическим для отравления фосфорорганическим агентом. Неделю назад в немецком правительстве объявили, что по данным специалистов Бундесвера, известного российского оппозиционера отравили веществом семейства «Новичок». В Кремле в свою очередь отрицали, что российские специалисты нашли следы подобных ядов.

