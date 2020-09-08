Загруженность дорог в Москве выросла до 9 баллов из 10 возможных. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на основных магистралях, колторые ведут из города, на ряде участков внешней и внутренней стороны МКАД, кроме районов на северо-востоке столицы. Также сильные затруднения отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах, а также на бульварах.

