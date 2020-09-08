Москва, по мнению Собянина, может пройти осенне-зимний эпидемический период с минимальными ограничениями

Москва, по мнению мэра Сергея Собянина, может пройти осенне-зимний эпидемический период с минимальными ограничениями. Пока что вводить подобные меры власти города не планируют, заверил столичный руководитель. Он призвал горожан соблюдать те меры и ограничения, которые требуют врачи. В частности, надевать маски и перчатки в общественном транспорте. Собянин рассчитывает, что в конце этого, начале следующего года в городе начнется массовая вакцинация населения, что в конце концов положит конец пандемии коронавируса.
2020-09-08T20:04:52+03:00
2020-09-08T20:15:59+03:00
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20:04, 08 сентября 2020
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