Верховный суд отказался рассматривать иск с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции

Верховный суд России отказался рассматривать иск с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции. Его подали участники кампании под названием «Нет!» и поддержали более 42 тысяч россиян. По словам самих истцов, причины отказа им пока неизвестны. Тем не менее они намерены обжаловать это решение, рассказали «Эху» инициаторы иска.
2020-09-08T20:04:34+03:00
2020-09-08T20:16:13+03:00
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Эксклюзив Эха 20:04, 08 сентября 2020
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