Верховный суд отказался рассматривать иск с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции

Верховный суд России отказался рассматривать иск с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции. Его подали участники кампании под названием «Нет!» и поддержали более 42 тысяч россиян. По словам самих истцов, причины отказа им пока неизвестны. Тем не менее они намерены обжаловать это решение, рассказали «Эху» инициаторы иска.