Силовики в Минске начали задерживать участников акции в поддержку Марии Колесниковой

В центре города, как пишет местная пресса, начался женский марш. Собравшиеся выступили от Комаровского рынка. Ранее туда пришли около тысячи сторонников оппозиции. Сейчас в городе частично перекрыт проспект Машерова. Точно число задержанных неизвестно, но, как передает агентство Reuters, их может быть несколько десятков.