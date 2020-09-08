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20:04, 08 сентября 2020

Силовики в Минске начали задерживать участников акции в поддержку Марии Колесниковой

TUT.BY
TUT.BY

В центре города, как пишет местная пресса, начался женский марш. Собравшиеся выступили от Комаровского рынка. Ранее туда пришли около тысячи сторонников оппозиции. Сейчас в городе частично перекрыт проспект Машерова. Точно число задержанных неизвестно, но, как передает агентство Reuters, их может быть несколько десятков.



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