Силовики в Минске начали задерживать участников акции в поддержку Марии Колесниковой

В центре города, как пишет местная пресса, начался женский марш. Собравшиеся выступили от Комаровского рынка. Ранее туда пришли около тысячи сторонников оппозиции. Сейчас в городе частично перекрыт проспект Машерова. Точно число задержанных неизвестно, но, как передает агентство Reuters, их может быть несколько десятков.
2020-09-08T20:04:11+03:00
2020-09-08T20:17:13+03:00
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20:04, 08 сентября 2020
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