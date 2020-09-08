Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову, по словам ее соратников, на границу с Украиной привезли силовики. Она не собиралась покидать республику, заверил один из членов Координационного совета оппозиции Иван Кравцов. Вместе с другим соратником Колесниковой, Антоном Родненковым он был задержан накануне в Минске. Сегодня белорусское телевидение объявило, что оба они покинули страну и находятся на территории Украины. Колесникова, по данным госканала, была задержана на границе. Как рассказал Родненков, член президиума Координационного совета оппозиции порвала свой паспорт, чтобы не выезжать из страны. Уже больше суток остается неизвестным местонахождения Колесниковой.