Американские конгрессмены предложили отреагировать на отравление Навального так же, как на покушение на Скрипалей

Американские конгрессмены предложили отреагировать на отравление Алексея Навального так же, как на покушение на Скрипалей. Президент США Дональд Трамп должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения, считает председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса демократ Элиот Энгел и его заместитель республиканец Майкл Маккол. По их мнению, если будет установлено, что российское правительство вновь применило химическое оружие против одного из своих граждан, следует ввести дополнительные санкции, передает агентство ТАСС. Ранее о возможных санкциях из-за отравления российского политика сказали в Берлине.
2020-09-08T20:03:39+03:00
2020-09-08T20:18:13+03:00
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20:03, 08 сентября 2020
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