Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев вступился за доктора Леонида Рошаля

Реакция на высказывания медика о создании совместной с немцами группы для лечения Алексея Навального, по мнению Фадеева, похожа на травлю. Рошаль высказался как врач, который обязан исполнять профессиональный долг, сказал глава СПЧ агентству РИА «Новости». С критикой в адрес доктора выступила супруга ведущего российского оппозиционера Юлия Навальная. Фадеев поддержал также телеведущего Владимира Познера, на которого также обрушилась критика, после того как он посчитал необоснованными обвинения в адрес омских врачей, которые лечили Навального. Также Познер поделился мнением о непричастности российских властей к отравлению политика.
2020-09-08T19:32:53+03:00
2020-09-08T19:32:53+03:00
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19:32, 08 сентября 2020
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