Росздравнадзор, как пишет издание «Фармацевтический вестник, не пустил в оборот ни одной импортной вакцины от гриппа

К сентябрю на рынке были только препараты отечественного производства. В решениях регулятора, по информации издания, фигурируют препараты только четырех отечественных компаний. В одной из зарубежных компаний, куда обратилось издание, сказали, что ожидают поставку своих препаратов лишь в середине сентября. В другой заметили, что в этом году поставки не ожидаются, поскольку они не могут удовлетворить растущий мировой спрос на вакцину.