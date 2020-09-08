Росздравнадзор, как пишет издание «Фармацевтический вестник, не пустил в оборот ни одной импортной вакцины от гриппа

К сентябрю на рынке были только препараты отечественного производства. В решениях регулятора, по информации издания, фигурируют препараты только четырех отечественных компаний. В одной из зарубежных компаний, куда обратилось издание, сказали, что ожидают поставку своих препаратов лишь в середине сентября. В другой заметили, что в этом году поставки не ожидаются, поскольку они не могут удовлетворить растущий мировой спрос на вакцину.
2020-09-08T19:31:50+03:00
2020-09-08T19:31:50+03:00
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19:31, 08 сентября 2020
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