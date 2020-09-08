Бойцы белорусского ОМОНа, как пишет Tut.by, жестко задерживают участниц женского марша протеста в Минске

Бойцы белорусского ОМОНа, как пишет местное издание Tut.by, жестко задерживают участниц женского марша протеста в Минске. Около тысячи человек собрались в центре города у Комаровского рынка в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. Уже больше суток после ее похищения неизвестными в центре белорусской столицы остается неизвестным местонахождения Колесниковой. Этим вечером, по словам очевидцев, у Комаровского рынка задержаны десятки участников протестной акции.