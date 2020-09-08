Рост курса доллара и евро к рублю связан с важными политическими факторами, касающимися России. В первую очередь это отравление Навального и протесты в Белоруссии. Об этом в эфире «Эха» рассказал профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Он добавил, что в такой неспокойной ситуации инвесторы сокращают свои вложения, что также влияет на курсы валют.