Рост курса доллара и евро к рублю связан с важными политическими факторами, касающимися России. В первую очередь это отравление Навального и протесты в Белоруссии. Об этом в эфире «Эха» рассказал профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Он добавил, что в такой неспокойной ситуации инвесторы сокращают свои вложения, что также влияет на курсы валют.
2020-09-08T19:11:11+03:00
2020-09-08T19:11:11+03:00
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Эксклюзив Эха 19:11, 08 сентября 2020
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