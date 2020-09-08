Создателей фильма «Мулан» раскритиковали за съемки в провинции Синьяцзян – в этом регионе существуют лагеря для принудительного содержания уйгуров.

После премьеры фильма «Мулан», адаптации одноименного мультфильма компании Disney, кинокомпанию обвинили в том, что она выбрала для съемок некоторых сцен Синьцзян-Уйгурский автономный район, а также в том, что в финальных титрах к ленте создатели выразили особую благодарность местным властям, в том числе региональном отделению Компартии Китая и местному управлению пропаганды партии. Между тем, в этом регионе в лагерях перевоспитания содержится более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти Китая называют эти лагеря «учебными центрами профессионального обучения», задача которых — проведение антиэкстремистского идеологического образования. Правозащитники утверждают, что в этих лагерях людей подвергают пыткам и издевательствам. Как отмечает агентство Bloomberg, обвинения в адрес кинокомпании наложились на скандал вокруг исполнительницы главной роли Лю Ифей, которая была на стороне Пекина и полиции во время протестов в Гонконге. Из-за нее активисты призвали бойкотировать «Мулан».

Компания Disney пока не прокомментировала обвинения в свой адрес.