Акция в поддержку одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой началась в Минске. Ее сторонники собрались в центре города у Комаровского рынка. В милиции города сказали агентству ТАСС, что несколько человек задержаны. О местонахождении Колесниковой нет информации уже больше суток. После того как неизвестные похитили ее в Минске. Сегодня государственное телевидение Белоруссии объявило, что члена президиума Координационного совета оппозиции задержали при попытке перейти границу с Украиной. Ее соратники говорят, что власти пытались выдворить Колесникову из страны, она порвала паспорт. Позже в штабе экс-претендента на пост президента Виктора Бабариков сказали, что по их данным, Колесникову могут удерживать на территории Мозырского погранотряда. В Госпогранслужбе Белоруссии это не отрицают, но и не подтверждают.

Белорусский президент Александр Лукашенко тем временем утверждает, что вслед за Белоруссией обострение политической ситуации может ожидать Россию. Белорусский лидер обратил особое внимание на сложность ситуации с протестами, которые координируются через соцсети.

В организации беспорядков в Белоруссии Лукашенко обвинил Америку. Уже вечером на связь с соратниками из Киева вышли члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков. В Минске утверждают, что они вместе с Колесниковой пересекали границу.

