Следователи задержали замминистра энергетики Анатолия Тихонова. Это произошло после допроса по делу о мошенничестве в крупных размерах, рассказал источник агентства «Интерфакс». По сведениям газеты «КоммерсантЪ», сотрудники ФСБ и главного следственного управления СКР провели обыски не только у Тихонова, но и у заместителя гендиректора учреждения «Российское энергетическое агентство» Игоря Кожуховского и других чиновников. Само дело, как пишет издание, находится в производстве следователя Максима Бакуна. До недавнегшо времени он занимался расследованием в отношении американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви. По данным следствия, хищения были совершены в рамках госпрограммы по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.
2020-09-08T19:04:21+03:00
2020-09-08T19:04:21+03:00
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19:04, 08 сентября 2020
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