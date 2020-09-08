Следователи задержали замминистра энергетики Анатолия Тихонова. Это произошло после допроса по делу о мошенничестве в крупных размерах, рассказал источник агентства «Интерфакс». По сведениям газеты «КоммерсантЪ», сотрудники ФСБ и главного следственного управления СКР провели обыски не только у Тихонова, но и у заместителя гендиректора учреждения «Российское энергетическое агентство» Игоря Кожуховского и других чиновников. Само дело, как пишет издание, находится в производстве следователя Максима Бакуна. До недавнегшо времени он занимался расследованием в отношении американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви. По данным следствия, хищения были совершены в рамках госпрограммы по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.