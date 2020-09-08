В военном госпитале Бурденко в Москве, как передает радио «Свобода» скончался раненный в Сирии военнослужащий

Сержант Михаил Мильшин, по сведениям журналистов, получил травмы при взрыве, в результате которого 18 августа на востоке Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. По сведениям радио, публикация о смерти Мильшина появилось в сообществе орловского военно-патриотического центра «Десантник» в социальной сети «ВКонтакте». Сержант был выпускником центра. Министерство обороны России в августе подтвердило гибель в Сирии российского военного советника. О том, что это был Вячеслав Гладких, неофициально рассказали несколько источников.